Napoli, magie di Callejon e Milik: il Carpi si arrende 4-1

Terza amichevole di questo precampionato e terza vittoria per il Napoli, che al primo impegno di un certo spessore con il Carpi che ha sfiorato la promozione in A lo scorso anno, vince 4-1 allo stadio Briamasco di Trento trascinato dalle reti di Callejon, Milik (che raggiunge Mertens in cima alla classifica dei cannonieri del ritiro azzurro, 7 gol a testa) e del neo acquisto Ounas.

Nel primo tempo Sarri schiera Reina, vicinissimo al rinnovo di contratto, dal primo minuto con davanti il tridente titolare Callejón, Mertens, Insigne (Reina; Maggio, Maksimovic, Koulibaly, Ghoulam; Allan, Jorginho, Zielinski; Callejón, Mertens, Insigne). Il Napoli gioca un bel calcio e prima della metà della prima frazione va in vantaggio con un gioiello di Callejon, ben servito da Mertens. Gli azzurri hanno anche altre occasioni, ma la scarsa mira degli attaccanti manda tutti al riposo sull'1-0.

Nella ripresa Sarri cambia tutto e il tridente è formato da Ounas, Milik e Giaccherini (Sepe; Hysaj, Chiriches, Tonelli, Strinić; Rog, Diawara, Hamsik; Ounas, Milik, Giaccherini). Gli azzurri partono male, al 10' Tonelli sbaglia e spalanca la strada a Malcore, bravissimo a battere Sepe con un tiro a giro. Il Napoli non gioca bene e crea poco, ma nel finale si scatena: prima Milik fulmina Colombi con un super tiro dal limite, poi corregge in rete da pochi passi e a porta sguarnita e infine Ounas scappa in contropiede e chiude il match con un preciso diagonale.

Callejon la sblocca con una magia

Damato vs Gagliolo e Mertens: il calcio ai tempi del Var

Milik, siluro all'incrocio: Colombi non ha scampo