Napoli-Juve, la Curva B: "Estranei ai traditori, solo sciarpe azzurre"

Pernacchie, fischi, magari insulti e cori contro Gonzalo Higuain? Non tutti la pensano così a Napoli, non tanto (o non solo) per i pochi che non hanno dimenticato quanto il Pipita ha fatto in maglia azzurra, ma soprattutto perché c'è chi ha un approccio diverso. In Curva B, ad esempio, hanno deciso di "ignorare" completamente il centravanti della Juve che tornerà per la prima volta al San Paolo da avversario.



"Estranei alle diatribe legate a presunti traditi e traditori - si legge nel volantino già affisso ai cancelli di Fuorigrotta - ricordiamo a tutti che questa curva è kegata solo alla maglia e ai suoi colori, per cui rinnoviamo l'invito a indossare il massimo simbolo dell'appartenenza (sciarpa rigorosamente azzurra) nelle prossime sfide che vedranno impegnata la nostra squadra e mostrarlo con fierezza ed orgoglio".



Poi il richiamo ultrà in rima: "Gonfia il petto partenopeo: è l'appartenenza il tuo blasone ed essa ti fa più grande di qualsiasi campione. Cori alti, sciarpe tese: noi non deludiamo mai le attese"