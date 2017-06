Napoli-Juve, invasione di campo: tira una sciarpa a Higuain

Fuoriprogramma al 4' di Napoli-Juve, semifinale di ritorno di Coppa Italia: un tifoso con la maglia di Superman e scritte evidenti contro la Juve ha fatto invasione di campo e ha tirato una sciarpa contro Higuain.



L'uomo in questione è Mario Ferri, è noto in tutto il mondo del calcio per le sue incursioni sui terreni di gioco vestito con la maglia di Superman, la stessa che indossava stasera al San Paolo. Dopo il suo gesto, Ferri è stato prelevato dagli steward e portato fuori dal campo tra gli applausi dei 50.000 del San Paolo e le risate di Bonucci. La gara è ripresa dopo circa 45 secondi.