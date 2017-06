Napoli-Juve, finale polemico: "Dybala e Bonucci provocano"

Le partite tra Napoli e Juventus non finiscono mai al 90esimo e anche questa volta la gara ha avuto qualche strascico polemico. Su alcuni siti vicini al Napoli i tifosi azzurri accusano infatti alcuni giocatori della Juventus di atteggiamenti irrispettosi verso il pubblico, in particolare, si legge, al momento del rientro negli spogliatoi Bonucci e Dybala avrebbero fatto "dei gesti assurdi" e tenuto un "atteggiamento vergognoso". Sotto accusa anche il grande protagonista della serata, Gonzalo Higuain, 'colpevole' di aver mandato un bacio verso la tribuna mentre lasciava il campo. Qui sotto proponiamo i due video (purtroppo la qualità non è alta), giudicate voi.