Napoli, Hamsik non molla: "Combatteremo fino alla fine per il 2° posto"

All'indomani dell'eliminazione in Coppa Italia a opera della Juventus, Marek Hamsik esprime il suo stato d'animo e quello del Napoli: "Siamo delusi. Così come domenica, anche ieri abbiamo fatto una buona prestazione, ma non siamo riusciti a gioire. In campionato abbiamo guadagnato solo un punto e la vittoria in Coppa non è stata sufficiente".



Lo slovacco sul proprio sito ufficiale prosegue così: "Ringraziamo i nostri grandi tifosi per la fantastica atmosfera. Domenica prossima ci attende una partita molto importante contro la Lazio. Il nostro obiettivo è finire al secondo posto per avere la certezza di partecipare alla Champions League. Combatteremo fino alla fine".



Su Facebook poi il capitano azzurro ha postato un'immagine con un messaggio eloquente: "L'orgoglio di giocare nel Napoli"...