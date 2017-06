Napoli, Gabbiadini segna a ripetizione: Sarri è pentito?

Uno dei più famosi detti recita: "Piove sul bagnato", e dev'essere più o meno così che si sente Maurizio Sarri in questo momento della stagione. Vuoi per le polemiche post-Champions innescate da De Laurentiis, vuoi per la sconfitta interna contro l'Atalanta, vuoi per i numeri inglesi di Manolo Gabbiadini. L'attaccante italiano è l'ultima delle "spine" azzurre, anche se punge Castel Volturno solo in modo indiretto. Ma la notizia dei cinque gol in tre partite con la maglia del Southampton è arrivata in modo dirompente in città e tra i tifosi ora c'è chi si chiede se l'integralismo del tecnico napoletano non sia un limite alle ambizioni.



Il problema diventa doppio considerando la casella vuota dei gol segnati da Leonardo Pavoletti, arrivato in gennaio dal Genoa per 18 milioni di euro e già quasi accantonato visto il vicino rientro a tempo pieno di Milik. La preoccupazione si fa più seria osservando i minuti passati in panchina da un talento come Rog, che sembra ancora acerbo tatticamente ma non tecnicamente: ma questo Napoli può farne a meno, anche solo per spezzoni di partite o in appuntamenti dove sarebbe auspicabile il famoso turnover voluto dal presidente?



Sarri inizia ad impiegare assiduamente i nuovi giocatori solo una volta che questi hanno assimilato il suo calcio (vedi Diawara) e, se questo non avviene, spinge per la loro cessione. E' ciò che è successo a Gabbiadini, ed è ciò che a Napoli sperano non succedano con altri talenti perché l'unico modo per competere con realtà più prestanti economicamente è quello di valorizzare tutta la propria rosa.