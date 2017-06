Napoli, De Laurentiis: "Superiori alla Juventus, sono un uomo felice"

A dispetto dell'eliminazione del suo Napoli dalla Coppa Italia, Aurelio De Laurentiis è soddisfatto per la prestazione messa in campo dalla squadra: "Mi aspettavo che il Napoli giocasse meglio della Juventus, proprio come domenica. Questo è accaduto e sono un uomo felice. Si sentiva la nostra superiorità, perché c'è cuore e non si è freddi".



Il numero uno dei campani a Rai Sport aggiunge: "Oltre al cuore noi abbiamo un allenatore che non è catenacciaro, ma un fautore e un signore del calcio vero, bello". Una carezza a Sarri dunque e una stoccata ad Allegri. Nessun commento invece su Higuain: "Non ho nulla da dire".

Un grande Napoli, una squadra che gioca un calcio splendido grazie ai suoi ragazzi e al suo allenatore ! Bravi, sono orgoglioso di voi ! — AurelioDeLaurentiis (@ADeLaurentiis) April 5, 2017