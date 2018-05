Nainggolan: "Io un esempio? Avrei fatto l'insegnante"

Radja Nainggolan non ha metabolizzato la mancata convocazione al Mondiale da parte del c.t. del Belgio, Roberto Martinez: "È un'esclusione che fa ancora male. Ho avuto una buona carriera, ma mancare due coppe del mondo è doloroso. Continuo a vedermi su tutte le pubblicità, mentre non potrò andare in Russia. È strano".



"La ragione per lasciarmi a casa sarebbe stata tattica? Penso che la Serie A sia il campionato più tattico di tutti. E allora qual è il motivo? La realtà è che abbiamo avuto una relazione difficile fin dall'inizio. Ho giocato un ottimo campionato europeo e ho anche giocato le prime partite con lui in panchina, ma da quel momento in poi il rapporto è peggiorato".



"Per me conta solo la prestazione sul campo e ciò che un calciatore fa al di fuori di esso non ha alcun valore. Dico quello che penso e non me ne vergogno. Capisco i belgi quando dicono che devo dare un esempio ai bambini piccoli, ma io la penso al contrario. Cerco di vivere come una persona normale, di condurre la mia vita. Ci saranno sempre critiche. Per me deve essere importante la prestazione sul campo e non lo stile di vita. Se avessi voluto essere un esempio per i giovani, adesso farei l'insegnante o l'educatore. Vincere è la cosa più importante per me".



"Ho già subito troppo in nazionale per ricominciare. Per me è finita, anche se arriva un nuovo allenatore. Sono sempre stato un uomo di parola. Amo il calcio, mi diverto sempre quando faccio il mio lavoro. Ma tutto ciò che lo circonda, tutta la menzogna, mi rende stanco. Non solo manager: ovunque si senta il profumo del denaro, le persone vengono per annusarti. I parassiti sono sempre lì".