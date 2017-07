Nainggolan, che mano! Solo 90 secondi per una cresta

Per festeggiare il recente rinnovo di Nainggolan, la Roma gli ha lanciato una sfida tutta da ridere: il "Barbershop challenge". Il centrocampista belga si è trasformato in barbiere per un giorno e in quel di Boston (dove i giallorossi incontreranno la Juventus domenica sera, esclusiva assoluta di Premium Sport) si è cimentato nel suo taglio preferito, la cresta. La sfida era a tempo, il Ninja aveva a disposizione 90 secondi: ecco com'è andata...