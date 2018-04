Muntari, "stile Sarri": "Non rispondo male perché sei una donna"

"Non ti rispondo male perché sei una donna e devo essere educato". L'ex centrocampista del Milan, Sulley Muntari, ha replicato così a una giornalista in conferenza stampa, con tono pacato ma evidentemente stizzito dalle critiche a Clarence Seedorf, l'allenatore che l'ha voluto con sé al Deportivo La Coruña. Marca, il principale quotidiano sportivo di Madrid e di tutta la Spagna, ha sottolineato la frase del giocatore parlando di "estilo Sarri", stile Sarri, riferendosi evidentemente alla polemica nata a Napoli per la dichiarazione quasi identica e magari un po' più colorita del tecnico partenopeo a Titti Improta dopo il pareggio con l'Inter.





Detto che l'interprete donna accanto a Muntari, ha abbozzato un sorriso dopo la risposta di Muntari, a differenza di quanto accaduto alle nostre latitudini, a La Coruña la polemica è nata già in conferenza stampa, perché altri giornalisti gli hanno chiesto di motivare quella frase teoricamente sessista. "So come parlare a un uomo e so come parlare a una donna - ha spiegato Muntari - Questo non significa che voglio mancarvi di rispetto, ragazzi. Ma ci sono persone che mi rendono più morbido: non si possono toccare bambini, anziani e donne. Se sei un uomo come me, allora posso essere duro. Tutto ok? Non voglio litigare con voi".