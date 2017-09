Muntari non paga le rate: sequestrata la jeep

Disavventura e figuraccia per Sulley Muntari, centrocampista ghanese svincolato dopo la sfortunata parentesi al Pescara. L'ex Inter e Milan è stato fermato dalla polizia stradale al confine con la Svizzera e gli è stata sequestrata la jeep che aveva preso a noleggio a Genova a inizio anno per non aver pagato alcune rate.

Secondo quanto riportato da 'Il Secolo XIX', Muntari avrebbe provato a negare tutto, ma poi, davanti all'evidenza (gli agenti gli hanno mostrato la denuncia per appropriazione indebita presentata dalla società di noleggio auto), avrebbe ammesso le proprie responsabilità: "E' vero, sono indietro con le rate. Sto attraversando un momento di grosse difficoltà. Sistemerò tutto al più presto". Le forze dell'ordine hanno comunque eseguito il sequestro del mezzo, una Mercedes Amg G63 del valore di oltre 150mila euro.