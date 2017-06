Moyes nella bufera: "Anche se sei donna ti prendo a schiaffi"

"La presenza del proprietario in tribuna potrebbe averle messo un po' di pressione in più?". La domanda non era neppure così provocatoria. Eppure il 18 marzo scorso, dopo il pareggio del suo Sunderland contro il Burnley, David Moyes ha reagito nel peggiore dei modi nei confronti di chi gliel'aveva posta, cioè Vicki Sparks, reporter della celebre BBC: "No - rispose - Ma tu potresti prendere uno schiaffo anche se sei una donna".



Raccontata così, quella di Moyes suona come una vera e propria minaccia: in realtà il tecnico l'ha pronunciata fuori onda mentre sia lui che la giornalista stavano ridendo e, versione di ambo le parti, l'allenatore ha chiesto scusa alla Sparks. Dopo il video diffuso soltanto a due settimane dall'episodio, però, è scoppiata comunque la bufera in Inghilterra con le accuse di sessismo all'ex manager del Manchester United. "Fosse stato un maschio non si sarebbe rivolto così", ha tuonato il ministro dello sport.



"Quelle parole non riflettono la persona che sono - si è scusato Moyes in conferenza - Ho accettato l'errore e la giornalista ha accettato le mie scuse". Evidentemente non basta a placare la polemica e ora la FA potrebbe multare lo stesso Moyes.