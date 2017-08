Mourinho, sono soldi spesi bene...

Non sarà ancora ai livelli del Real Madrid, ma il Manchester United, così com'è, va benissimo per strapazzare il West Ham e cominciare la Premier League alla grande. Finisce 4-0 all'Old Trafford ed è merito anche di Romelu Lukaku, l'uomo sul quale Mourinho ha investito la maggior parte del budget estivo, se non c'è partita: il belga segna una doppietta sbloccando il risultato nel primo tempo, con un tocco intelligente sul primo palo su assist di Rashford, e raddoppiando nella ripresa di testa su punizione di Mkhitaryan.



Nel finale i Red Devils dilagano: Martial, che piace all'Inter, fa capire perché Mou non vuole cederlo segnando (anche lui servito dall'armeno) sette minuti dopo il suo ingresso in campo; l'ex juventino Pogba chiude i conti con un bel destro dal limite. Da applausi anche la partita di un altro nuovo acquisto, Matic, che nel primo tempo giganteggia a centrocampo facendosi rimpiangere da Antonio Conte e dal Chelsea.



Nell'altra gara della giornata delusione per Benitez che avrebbe voluto festeggiare in altro modo il ritorno in Premier League dopo un anno di purgatorio in Championship: il suo Newcastle, ridotto in dieci dall'espulsione di Shelvey, cade in casa contro il Tottenham, lanciato dalle reti di Alli ed Eriksen.