Mourinho, solito show: "Gli arbitri non mi amano". E al giornalista...

"Se non conosci il calcio non dovresti avere un microfono in mano". Lo show di José Mourinho, a dire il vero cominciato in parte anche in campo durante Manchester United-Hull City, è proseguito a caldo nella prima intervista televisiva alla Bbc, poi in conferenza stampa. I Red Devils, frenati dalla nuova squadra di Ranocchia, vedono allontanarsi sempre di più le speranze di qualificazione in Champions e l'ex tecnico interista se l'è presa soprattutto con la direzione di gara di Jones. Non chiedetegli il perché, però, altrimenti riceverete la risposta sgarbata che lo Special One ha riservato al cronista.



"Sapete chiaramente che per me le regole sono diverse - ha detto in conferenza - Ieri un quarto uomo ha detto a un maneger: 'Mi piace molto la tua passione'. Oggi a me hanno detto di sedermi o altrimenti sarei dovuto andare in tribuna. La mia passione non piace". Il riferimento di Mourinho va a un episodio relativo a Jürgen Klopp, che durante Liverpool-Chelsea è arrivato quasi faccia a faccia con il quarto uomo senza avere sanzioni. "Due anni fa io fui squalificato senza toccare nessuno", ha aggiunto Mou. Che poi ha rincarato la dose contro la stampa: "Voi fate servizio pubblico, Dite la verità, è semplice. Io ho già pagato multe salate, se parlo sarò punito e non voglio essere punito".