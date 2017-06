Mourinho si confessa: "La vita a Manchester è un disastro"

Se in campo finora i risultati sono stati nettamente sotto le aspettative create da un mercato faraonico (settimo posto in campionato e qualche sconfitta umiliante che ad Old Trafford non è stata digerita benissimo), fuori dal campo la vita di Josè Mourinho è addirittura una catastrofe. La famiglia che non lo segue più come prima, la vita in albergo, le pressioni dei paparazzi: lo Special One si confessa in un'intervista con la televisione inglese.

"E' stato un disastro vivere con la valigia nei mesi passati - spiega l'ex allenatore dell'Inter - E conoscete la storia dei paparazzi. Per loro è fantastico. Per l'albergo e la marca che mi sponsorizza i vestiti, per loro è fantastico perché i paparazzi sono qua ogni giorno. Tutti conoscono il nome dell'albergo, tutti conoscono le ultime uscite di quella marca. Per me è un po' un disastro perché a volte vorrei uscire a fare una passeggiata e non posso. Vorrei attraversare il ponte e andare a un ristorante, ma non posso. Però ho le mie app per ordinare cibo a domicilio, e qualche volta faccio così".

Anche perchè lo Special One è un profondo conoscitore del calcio, ma ai fornelli non se la cava affatto bene, come lui stesso ammette: "Se trovassi un bell'appartamento - racconta - con un passaggio diretto al garage, magari lo comprerei. Ma non una di quelle case gigantesche di cui parla la stampa. Il mio problema è che non so cucinare".

Il portoghese ha passato gli ultimi 5 mesi in albergo (a "sole" 1000 sterline a notte stando al Telegraph) e ammette le difficoltà nell'adattarsi alla vita a Manchester, con la famiglia rimasta a Londra: "La realtà è che mia figlia compirà 20 anni la prossima settimana, mio figlio 17 tra un paio di mesi. Si sono stabiliti: l'università a Londra, il calcio a Londra, gli amici. Quindi hanno un'età per cui non possono seguirmi come facevano prima. Per la prima volta, quindi, la famiglia vive in maniera diversa. Cerchiamo di gestire l’evoluzione dei nostri sentimenti e cerchiamo di rapportarci al meglio con questa nuova situazione" ha detto Mourinho.

Infine qualche battuta anche sul giocatore più costoso della storia del calcio, Paul Pogba: "E' un giocatore fenomenale, con un potenziale incredibile. Non è un problema di posizione, può giocare in molti ruoli. Con la qualità di palleggio, la sua agilità, il fisico, la capacità di gioco aereo e di difendere, potrebbe essere un difensore centrale fenomenale. Il problema è, secondo me, che ha bisogno di tempo per adattarsi a un nuovo tipo di calcio, molto difficile soprattutto per i centrocampisti".