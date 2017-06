Mourinho, risate in conferenza: risponde al telefono di un giornalista...

"Pronto, chiamo da Talksport". "Talksport? Aspetti un secondo...". Detta così può sembrare una normalissima telefonata, se non fosse che al cellulare ha risposto un tale José Mourinho durante la conferenza stampa. Proprio così: il giornalista lascia lo smartphone sul tavolo probabilmente per registrare le parole dell'allenatore del Manchester United, ma nel frattempo lo chiamano dalla redazione. Nessun problema: lo Special One gli fa da segretario e fa ridere tutti in sala. Si vede che i Red Devils sono in un buon momento: chissà come sarebbe andata qualche settimana fa...