Mourinho, nuovo attacco a Conte: "Fa la vittima ma non lo è"

Ennesimo (l'ultimo?) capitolo del duro scontro fra Conte e Mourinho. Il tecnico dello United aveva detto di provare disprezzo per l'allenatore del Chelsea che non ha mancato di replicare: "Mourinho dice che prova disprezzo per me? Posso dire che per me è la stessa cosa ma non sono preoccupato, dormo molto bene".



Al Daily Telegraph è arrivata la controreplica dello Special One: "Quando comincio io una diatriba, me ne assumo sempre le responsabilità. Ma quando non sono io a iniziare, trovo abbastanza divertente vedere chi sta dall'altro lato comportarsi da vittima quando vittima non lo è. Ma davvero, non mi diverto, per questo dico che è finita".



"Alle volte è colpa mia - prosegue Mou - altre volte è colpa degli altri allenatori. Ma quando penso sia colpa mia e che mi sarei dovuto comportare diversamente, sono il primo a scusarsi, come ho fatto con Ranieri appena ho avuto la possibilità. Per questo il nostro rapporto è passato da cattivo a buono e quindi da buono a ottimo, perché sono stato abbastanza uomo da scusarmi". Chissà se la lunga querelle si concluderà davvero con queste parole.