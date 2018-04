Mourinho: "Non ho venduto Salah, anzi l'ho comprato"

Oggi che Mohammed Salah sta trascinando il Liverpool in finale di Champions League, sogna il Pallone d'Oro e vale 230 milioni di euro, in tanti puntano il dito contro il Chelsea e, nello specifico, verso José Mourinho: perché l'egiziano fu ceduto per soli 20 milioni di euro alla Roma (verso la quale valgono le stesse "accuse") nel 2015? Ci pensa il portoghese a spiegarlo.



"La gente dice che ho venduto Salah ma è l'esatto contrario: ho comprato Salah. Sono stato io a consigliarlo al Chelsea ma quattro anni fa arrivò un ragazzo fisicamente e mentalmente impreparato alla Premier League, ha avuto tante difficoltà. Lui stesso voleva andarsene, per questo passò alla Fiorentina in prestito dove ha iniziato il processo di crescita. Poi il Chelsea ha deciso di venderlo, tutto il resto sono bugie" le parole di Mou.



L'allenatore del Manchester United non ha difficoltà a sottolineare i meriti dell'attaccante: "Sta sorprendendo anche se stesso, sta facendo cose fantastiche. Sono felice per lui ma anche per noi: ha segnato gol un po' a tutti mentre contro di noi, in due partite, è rimasto a secco...".