Mourinho: "Inutili le amichevoli tra nazionali a stagione in corso"

Non solo Pjaca, Hysaj e De Rossi: in giro per il mondo sono tanti i giocatori che si sono infortunati in nazionale, peggio ancora se durante un'amichevole. Tra le squadre penalizzate, anche il Manchester United di José Mourinho che ha perso Chris Smalling e Phil Jones (anche se non nel test match contro l'Inghilterra).



"Sono totalmente contrario alle amichevoli internazionali" attacca il portoghese, che motiva così la sua posizione: "Penso abbiano un senso soltanto a ridosso della fasi finali dei grandi tornei come Europei o Mondiali, diciamo quindici giorni prima di questi appuntamenti". Poi una parziale retromarcia "interessata": "Non posso essere troppo critico, anche perché in futuro credo guiderò una nazionale".



