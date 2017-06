Mourinho: "Ho sempre scelto di allenare club con grandi problemi"

Si sa, Josè Mourinho non è tipo da dichiarazioni banali ed ama sempre rivendicare la bontà del proprio lavoro. Ma nell'intervista ad Expresso, il portoghese forse è andato un po' oltre: "Ho sempre scelto di allenare con grandi problemi, sono pessimo a scegliere la squadra dove andare".



E non si riferisce certo all'Uniao Leiria di inizio carriera: "Prendete Inter, Real Madrid e Manchester United: sono squadre che volevano vincere ma che erano lontano anni luce dal poterlo fare". Mou fa un esempio su tutti: "Prendiamo Sergio Ramos: ora alza Champions a ripetizione ma quando arrivai io al Real, non aveva neanche mai giocato un quarto di finale...".



Poi torna al presente: "Allo United mi sono trovato giocatori che non sapevano cosa volesse dire vincere, tranne pochi superstiti dell'era Ferguson". E chiude così: "Come Guardiola per i tecnici spagnoli o Sacchi per gli italiani, penso di aver contribuito a creare un’immagine positiva degli allenatori portoghesi".