Mourinho all'attacco: "Perez mi voleva al Real per fare piazza pulita"

Il libro del giornalista inglese Robert Beasley su José Mourinho non è ancora uscito ma è già un caso. Dopo le rivelazioni sul pessimo rapporto con Wenger, ora il mirino è puntato sul Real Madrid e Benitez: "Il problema è che ai blancos mancava lo spirito di squadra. Una volta Essien organizzò una festa ed andarono in pochi. Gli dissi di non prendersela, perché lì tutti pensano solo a se stessi". E ancora: "Prima di ingaggiare Benitez, Perez aveva provato a riportarmi a Madrid - scrive Beasley -. Voleva che facessi un po' di pulizia nello spogliatoio, mandando via certa gente come Pepe, Casillas, Ramos, Marcelo. Gli risposi che era troppo tardi".



Poi Mou racconta la scelta di Perez di promuovere Zidane: "Rappresentava tanto per il Real ma aveva fatto male con il Castiglia, pensava fosse troppo rischioso. Gli consigliai Klopp, sconsigliando Benitez in tutti i modi". Un rapporto, quello con Rafa, mai decollato tanto che quando lo spagnolo fu ingaggiato dal Chelsea, lo Special One mandò un sms al giornalista del Daily Mail scrivendo: "El Gordo Rafa al CFC".