Mourinho a Conte: "Non sarò mai squalificato per calcioscommesse"

Scontro aperto tra José Mourinho e Antonio Conte. Nei giorni scorsi il tecnico del Manchester United, rispondendo a quanti lo criticavano per i suoi suoi atteggiamenti più compassati in panchina rispetto al passato, si era detto orgoglioso di "non essere un allenatore che fa il pagliaccio il bordocampo".



La frecciata sembrava proprio rivolta al tecnico del Chelsea che ha risposto in maniera molto dura: "Io un clown in panchina? Penso debba guardare a com'era lui in passato. A volte qualcuno si dimentica ciò che è stato in passato... forse soffre un po' di demenza senile. Se ne è andato ma continua a guardare qui". Per queste dichiarazioni Conte potrebbe rischiare una multa o addirittura una squalifica.



La questione non s è chiusa visto il portoghese ha nuovamente replicato, mettendo il carico: "Ha perso la testa, io non parlavo di lui, infatti stavo parlando dei miei atteggiamenti del passato. Non ho bisogno che mi ricordi i miei errori. Di sicuro io non sarò mai squalificato per calcioscommesse".