Morte Astori, i drammi passati: da Puerta a Morosini

Il 25 gennaio 2004, tragedia simile in Portogallo con Miklos Feher, 28 anni: dopo un'ammonizione ricevuta, l'attaccante del Benfica si accasciò al suolo nella partita contro il Vitoria Guimaraes. Fu tentata la rianimazione cardiaca, l'ambulanza arrivò 14 minuti dopo e la morte fu dichiarata in ospedale.

Il 29 dicembre 2007 perse la vita il capitano del Motherwell, Phil O'Donnell. Colpa di un collasso in campo il giorno precedente nel match contro il Dundee United.

PIERMARIO MOROSINI

Durante Livorno-Pescara del 14 aprile 2012, Piermario Morosini si accascia a terra per una crisi cardiaca che lo colpì in campo: polemiche per il ritardo nei soccorsi, il centrocampista muore a 26 anni.