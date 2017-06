Morata, proposta di matrimonio magica: e Alice dice sì

La proposta di matrimonio è un momento magico per le coppie di fidanzati, Alvaro Morata ha preso sul serio l'impegno e ha approfittato di uno spettacolo di magia per chiedere in sposa la sua Alice Campello. A Madrid, durante lo spettacolo del mago Pop al Teatro Rialto de la Gran Via, i due sono stati chiamati sul palco per provare un numero di magia: ovviamente era tutta una scusa per far sì che Morata potesse inginocchiarsi di fronte ad Alice che, commossa e stupita in mezzo agli applausi del pubblico, ha detto sì!