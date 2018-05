Morata: "Mia moglie Alice mi disse: 'Ma non vedi cosa fai?'..."

Fermo a lungo non lo è mai stato. Ma Alvaro Morata qualche problema fisico l'ha avuto durante la stagione e se ha segnato un solo gol nel 2018, tra l'altro inutile, evidentemente è anche perché non è stato bene, inducendo Conte a cambiare spesso modulo provando Hazard falso 9. L'attaccante del Chelsea ha raccontato il suo periodo nero a Marca.



"Ero molto frustrato e da qualche parte dovevo sfogarmi così me la prendevo con gli arbitri. Quando sono tornato a casa Alice mi ha detto: 'Ma cosa stai facendo? Ma vedi l'atteggiamento che hai in campo?'... Io ero a letto perché non potevo muovermi a causa del dolore e mia moglie vomitava per la gravidanza. Sono esperienze che sicuramente ci serviranno in futuro".



Morata già guarda con ottimismo alla prossima stagione: "Per me era un Paese nuovo, un calcio nuovo. Mi è stato detto che la 9 del Chelsea era maledetta ma nello spogliatoio mi hanno assicurato di no. Mi hanno detto che era il mio primo anno e che l'anno prossimo andrà meglio. Basta guardare i numeri di Diego Costa o Drogba".