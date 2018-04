Monza, niente gestione del Brianteo per un euro

Il 30 giugno scadrà l'accordo tra il Monza e il comune brianzolo per la gestione dello stadio Brianteo e dei campi di allenamento, nelle scorse ore era prevista l'assegnazione dei nuovi diritti per i prossimi 45 anni con base d'asta di 10.000 euro l'anno più iva per il canone. Per ottenere nuovamente la concessione, al club sarebbe bastato offrire 10.001 euro ma la società Ssd Monza 1912 srl ha presentato l'identico valore della base, quindi 10.000 euro, facendo risultare il bando deserto e rinviando ogni discorso.



La surreale vicenda, raccontata da Il Giorno, è stata spiegata così dall'assessore allo Sport Arbizzon: "Sbaglio di lettura del capitolato previsto per presentare l’offerta: un dettaglio perché bastava variare il valore base anche di un solo euro perché non ci fosse alcun problema. Però la commissione ha considerato inammissibile l’errore e ha escluso l’unica offerta presentata".



Il bando rimane in sospeso, il comune di Monza si è comunque detto pronto a una proroga per la prossima stagione casomai non si riesca a trovare un nuovo accordo con il club entro fine giugno.