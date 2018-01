Montella, Siviglia raggiunto al 93'. E l'Atletico Madrid si riscatta

Mettiamola così: a Vincenzo Montella, in questa stagione, manca sicuramente un po' di fortuna in campionato. In senso lato: gli succedeva col Milan in Serie A, gli succede adesso anche in Liga con il pari del Getafe al 93' che mette di nuovo un freno alle ambizioni al Siviglia. In Europa League (magari anche grazie a un percorso "agevolato") i rossoneri hanno superato in scioltezza i preliminari e vinto il proprio girone prima dell'arrivo di Gattuso, in Coppa del Re gli andalusi hanno vinto 4 gare su 4 con il tecnico italiano in panchina, due con l'Atletico Madrid. Su 4 gare di campionato, invece, Montella ne ha vinta una sola.



Il Siviglia aveva faticato parecchio a sbloccare il risultato, riuscendoci al 72' con Muriel, subentrato a Ben Yedder nel secondo tempo, su assist di Sarabia. In pieno recupero il patatrac: Rico si fa sfuggire il pallone dalle mani, Angel segna a porta praticamente vuota dal limite dell'area. Una papera grottesca che costringe il Siviglia a restare a -7 dal Valencia terzo in classifica, sul quale Montella dovrà fare teoricamente la corsa per un posto in Champions, dando per scontato che il Real Madrid tornerà sui suoi livelli.



Nelle altre gare il Leganes continua il momento magico battendo 3-2 l'Espanyol, mentre l'Atletico Madrid di Simeone piega 3-0 il Las Palmas con i gol di Griezmann, Torres e Thomas e scappa a +6 sul Valencia "ipotecando" il secondo posto e riscattando il passo falso in Coppa del Re.