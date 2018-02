Montella, Siviglia in finale di Coppa del Re

L'uomo di coppa colpisce ancora: è Joaquin Correa l'eroe della notte a Siviglia. Al centro di clamorose voci di mercato che lo volevano vicino all'Inter nell'ambito di uno scambio con Brozovic, il trequartista arrivato dalla Sampdoria segna il gol che al 15' del primo tempo apre le danze nella semifinale di ritorno di Coppa del Re con il Leganes e di fatto le chiude anche, perché il raddoppio di Vazquez (un altro ex della Serie A) arriva al 90' e tra una rete e l'altra gli andalusi hanno il merito di soffrire poco.



Per Vincenzo Montella, reduce dal tonfo clamoroso con l'Eibar in campionato (5-1), non è solo un sospiro di sollievo, ma una notte di festa. Certo, il cammino in Liga resta per il momento deficitario, ma il tecnico italiano reduce dall'esonero al Milan ha raggiunto un traguardo tutt'altro che scontato. In finale, l'aspetta una tra Barcellona (favorito anche in virtù dell'1-0 dell'andata) e Valencia.