Montella, Siviglia ancora sconfitto in Liga

L'Alaves è l'unica squadra dei cinque grandi campionati europei a non aver mai pareggiato: Montella sperava di far proseguire la "tradizione" dei baschi infliggendo loro la sconfitta numero 14, al contrario è arrivata la sesta vittoria che li proietta fuori dalla zona retrocessione. Finisce 1-0, gol di capitan Garcia in apertura di ripresa e per il Siviglia arriva la seconda sconfitta in due partite di Lega con l'ex tecnico rossonero in panchina.



La scossa che si aspettavano in Andalusia dall'arrivo dell'allenatore italiano, evidentemente, non è arrivata. Anzi. Dopo i 5 gol subiti dal Betis nel derby, Montella cade ancora e non basta probabilmente il doppio successo col Cadice in Coppa del Re per consolare lui e i tifosi. Il Siviglia ha tenuto il possesso palla e ha anche fallito qualche occasione nella ripresa, due volte con Nolito, ma non è bastato. Come non è bastata la superiorità numerica nei minuti finali. Il Siviglia scivola al sesto posto, dietro il Villarreal, e a +2 sull'Eibar.