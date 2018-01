Montella: "Il Siviglia ha vinto più del Milan negli ultimi 10 anni"

"Il Milan è un grandissimo club che negli ultimi 30 anni ha conquistato molti titoli, forse meno negli ultimi 5. Il Siviglia negli ultimi 10 anni ha vinto più titoli del Milan, gioca in Europa tutte le stagioni ed è un gran club". Il paragone, come si può intuire non troppo difficilmente, è di Vincenzo Montella.



In questo periodo (considerando anche la stagione 2006-07), in effetti gli andalusi hanno messo in bacheca una Coppa Uefa, 2 coppe del re, tre Europa League e una Supercoppa europea, il Milan uno scudetto, una Champions, una Supercoppa Europea, due supercoppe italiane (una con Montella allenatore) e il Mondiale per club.



Alla prima conferenza stampa di vigilia, con il Cadice da affrontare agli ottavi di Coppa del Re, all'ex tecnico rossonero chiedono anche di giudicare la struttura del suo nuovo club e di sicuro ai suoi nuovi tifosi farà piacere essere considerati "superiori" a una squadra come il Milan, fino a poco tempo fa la più titolata del mondo. "Qui c'è grande passione - ha detto Montella a proposito dei tifosi - Aiuta molto i giocatori. Mi dà entusiasmo, ma anche responsabilità".