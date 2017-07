Montella: "Cutrone mi somiglia"

Vigilia di terzo turno preliminare di Europa League per il nuovo Milan cinese, che torna a giocare in Europa a quasi quattro anni dall'ultima volta. "L'obiettivo principale è quello di arrivare ai gironi - ha dichiarato Montella in conferenza stampa - per questo è molto importante la partita di domani. Sento la pressione come sempre, ma provo curiosità, voglio giocarla per capire come ci siamo arrivati. Se non ci dovessimo qualificare? Io penso sempre positivo".

"E' un obiettivo importante, ci teniamo tantissimo - ha continuato il tecnico rossonero - Anche se la stampa italiana ha pensato ad altro, a me interessa molto la partita di domani. Non abbiamo portato tutti i calciatori, i valori sono diversi, ma è una partita molto pericolosa se non si affronta nel modo giusto. Non si dovrà vedere la differenza di condizione o di motivazioni in campo". A proposito delle esclusioni (Bacca, Paletta e Sosa) Montella ha spiegato: "Il mio compito è scegliere. Oggi inizia un nuovo corso, sono grato a quello che mi hanno dato i ragazzi lo scorso anno, ma le scelte vanno fatte anche in base al mercato. Niang? Ha fatto molto bene, sono molto fiducioso che possa esprimere con continuità le sue potenzialità rispetto al passato".

Domani la sfida di Craiova, ma i tifosi rossoneri, entusiasti per il mercato della coppia Fassone-Mirabelli, hanno già preso d'assalto le biglietterie per la gara di ritorno (oltre 40mila biglietti venduti): "Ci stanno mostrando la loro vicinanza anche preventivamente. Essendo abituati a grandissimi traguardi in passato, hanno anche capito la situazione passata della società. Vogliamo continuare sulla scia dell'anno scorso perchè la squadra ha sempre dimostrato di avere un'anima. Dobbiamo lavorare per non disattendere le ambizioni e le aspettative dei tifosi".

Poi qualche giudizio sui singoli: "Sono arrivati calciatori importanti, Kessie ha avuto un impatto importantissimo. E' stato uno dei primi acquisti perchè lo abbiamo voluto fortemente, ha ampi margini di miglioramento e ci aspettiamo tanto da lui. Cutrone? Sta crescendo tantissimo, ha tanta fame. Mi assomiglia nella ricerca continua del gol. Donnarumma? Sto cercando di capire la sua condizione mentale, questa estate lo ha fatto maturare".

Infine la chiusura sul calendario: "Lo dovrò studiare meglio, al buio avrei preferito trovare inizialmente squadre neo promosse o che hanno cambiato allenatore. Non avrei voluto il Crotone, ma non mi turba né mi disturba il calendario."