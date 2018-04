Mondonico, funerali a Rivolta d'Adda: "Emiliano, alzaci la sedia"

Applausi, bandiere, fumogeni e il coro 'Emiliano alzaci la sedia' hanno accolto il feretro di Emiliano Mondonico nella chiesa di Rivolta d'Adda, dove ha ricevuto l'ultimo saluto. Nella folla di migliaia di persone anche un paio di tifosi con una sedia brandita in aria (un'altra da cucina è stata esposta a una finestra in un palazzo davanti alla chiesa), in ricordo della celebre protesta contro l'arbitro nella finale di coppa Uefa del '92 tra Torino e Ajax, una delle immagini icona della carriera dell'allenatore.



Il feretro è giunto in chiesa a bordo dell'auto funebre, con attaccate decine di sciarpe di squadre di calcio, accompagnato dai famigliari, attraverso due ali di folla composte di tifosi, amici e appassionati, con bandiere, striscioni e i fumogeni accesi dagli ultrà dell'Atalanta, in rispettoso silenzio lungo il centinaio di metri di strada dalla casa di Mondonico, che in questo paese di circa ottomila abitanti era nato 71 anni fa.



La cerimonia funebre si è chiusa sulle note di "Io vagabondo" e il feretro all'uscita dalla basilica è stato salutato da un lungo applauso della folla, fra bandiere sventolanti, i fuochi d'artificio e i fumogeni accesi dagli ultrà dell'Atalanta. Durante il rito funebre monsignor Dennis Feudatari ha ricordato la sua ultima brevissima conversazione domenica scorsa in piazza a Rivolta con Mondonico che, pochi giorni prima di arrendersi al tumore, riuscì solo a a dire: "E' dura". Il monsignore ha ricordato la sua capacità di andare "oltre la carriera di allenatore e calciatore, la sua continua ricerca di trovare altri luoghi e circostanze dove giocare la vita, dove darsi tutto a tutti".



Fra i personaggi del mondo del calcio presenti al funerale dell'allenatore, morto giovedì dopo sette anni di battaglie contro un tumore all'addome, anche il presidente del Torino, Urbano Cairo, il club manager della Fiorentina, Giancarlo Antognoni, e diversi ex calciatori, come Filippo Inzaghi, Paolo Pulici, Gianluigi Lentini e Angelo Carbone.



Numerosi, come detto, gli ultrà con striscioni ed enormi bandiere, ma anche conoscenti, paesani, famiglie con bambini e persone che hanno incrociato Mondonico negli oratori o nelle comunità, come 'L'approdo', dove l'allenatore aiutava i tossicodipendenti a liberarsi da alcol, droga e gioco d'azzardo attraverso il calcio. "Mister sempre con noi", è lo striscione esposto dalla comunità. Mentre i tifosi dell'Atalanta hanno reso omaggio riprendendo lo slogan reso celebre dalla Kop, la curva del Liverpool: "You'll never walk alone".