Mondiali, verso Russia 2018: Portogallo ko in Svizzera, solo 0-0 per la Francia

Ultima serata di qualificazioni mondiali per le squadre europee, impegnati i gironi A, B e H, gli ultimi a scendere in campo per la prima giornata della corsa verso Russia 2018. Nel Gruppo A la sorpresa arriva dalla Bielorussia, dove la Francia di Deschamps gioca una gara opaca e comincia con un deludente pareggio a reti bianche. Scontro diretto in Svezia tra le due squadre che dovrebbero giocarsi la seconda piazza del girone, con l'Olanda che trova il gol del definitivo 1-1 nella ripresa grazie all'ex interista Sneijder. In testa alla classifica si piazza quindi la Bulgaria, che supera il Lussemburgo 4-3 al termine di una gara pazzesca decisa due minuti oltre il 90' da un micidiale sinistro del crotonese Tonev.

Nel Gruppo B subito ko il Portogallo campione d'Europa, che privo di Cristiano Ronaldo cade in Svizzera sotto i colpi di Embolo e Mehmedi, a segno nel primo tempo. Nella ripresa i lusitani provano a reagire, ma Nani sbatte contro il palo e la nazionale di Petkovic resiste e vola in testa alla classifica in compagnia della Lettonia, che fatica più del previsto per avere la meglio ad Andorra (0-1). Nell'altra gara del girone un punto a testa per Far Oer e Ungheria in una gara che ha offerto davvero pochissimi spunti.

Tutto facile nel Gruppo H per il Belgio, che passa 3-0 sul campo di Cipro grazie alla doppietta di Lukaku e al gol di Carrasco; nel finale Batshuayi fallisce dal dischetto l'occasione del poker. Vittoria larga anche per la Bosnia, che tiene il passo della nazionale di Martinez con un pokerissimo all'Estonia firmato Spahic (doppietta), Dzeko (rigore), Medunjanin e Ibisevic. A valanga anche la Grecia, che passa 4-1 sul campo di Gibilterra sbrigando la pratica già nel primo tempo: apre Mitroglu con un eurogol, risponde Walker con un sinistro delizioso (primo gol di Gibilterra in una qualificazione mondiale) e in chiusura di frazione segnano Wiseman (autorete), Fortounis e il neo bolognese Torosidis.