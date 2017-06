Mondiali, verso Russia 2018: il Brasile stende la Colombia, stop Argentina senza Messi

In sole due partite Tite ha cambiato faccia al Brasile. Dopo il 3-0 all'Ecuador, i verdeoro superano anche la Colombia e volano dal sesto, fuori zona qualificazione, al secondo posto nel girone alle spalle dell'Uruguay, che travolge 4-0 il Paraguay (doppietta di Cavani). A parimerito con Neymar e compagni c'è l'Argentina, che senza Messi e Dybala soffre oltre le aspettative e riacciuffa il Venezuela solo nel finale. Due punti di ritardo dall'Albiceleste per Colombia ed Ecuador, vincente 2-1 contro il Perù, delude invece il Cile, stoppato sullo 0-0 a Santiago dalla Bolivia.

Brasile-Colombia 2-1

Nel giorno del suo compleanno Miranda svetta di testa su Bacca, che lo marca in area, e sblocca il risultato dopo un minuto e mezzo di partita. Il Brasile fa possesso e tiene in controllo la partita, ma la Colombia reagisce trascinata da James Rodriguez e trova il pari grazie a un'autorete dell'ex romanista Marquinhos. A inizio ripresa Pickerman mette Cuadrado e i Cafeteros si rendono più pericolosi, ma Tite risponde inserendo Coutinho che confeziona subito l'assist per il decisivo diagonale di Neymar che fa impazzire i 36mila di Manuas.

Venezuela-Argentina 2-2

Priva della sua stella Messi e di Dybala (espulso nella partita precedente con l'Uruguay), l'Argentina in Venezuela soffre maledettamente, va sotto 2-0 e riacciuffa la gara solo nel finale. A cavallo tra primo e secondo tempo la "vinotinto" va a segno due volte con un gran gol di Juan Pablo Anor e con Josef Martinez (male Romero), poi, molto faticosamente, la nazionale di Edgardo Bauza (alla seconda partita da c.t.) riesce a rimettere in piedi la gara: in gol prima Lucas Pratto e poi, a una manciata di minuti dal termine, Nicolas Otamendi sugli sviluppi di un corner.

Le altre

Fatica l'Argentina e vola l'Uruguay, che conquista il primato nel girone strapazzando 4-0 il Paraguay a Montevideo: a segno Cavani (per lui una doppietta), Rodriguez e Luis Suarez. Per la nazionale di Tabarez sono tre punti d'oro, che tengono il Brasile di Tite a distanza e valgono il sorpasso in testa alla classifica sull'Argentina. Deludono i campioni del Sudamerica del Cile, che pareggiano 0-0 a Santiago con la Bolivia, scivolano al sesto posto nel girone e al momento sarebbero fuori da Russia 2018. Nell'altra gara della notte il Perù supera 2-1 l'Ecuador con reti di Cuevas e Tapia.

La classifica

Questa la classifica dopo 8 giornate:

Uruguay 16 punti;

Brasile e Argentina 15;

Colombia ed Ecuador 13;

Paraguay 12;

Cile 11;

Bolivia e Perù 7;

Venezuela 2.

Le prime quattro si qualificano, la quinta va ai playoff intercontinentali.