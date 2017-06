Mondiali Under 20: Pezzella espulso col Var, ma quanti dubbi

Var protagonista in occasione di Italia-Zambia ai Mondiali Under 20, ma restano molti dubbi. Al 43' del primo tempo, con gli Azzurrini sotto per 1-0, l'arbitro ecuadoriano Zambrano assegna un rigore allo Zambia, ma poi viene smentito dal Video Assistant Referee, torna sulla sua decisione, assegna punizione dal limite ed espelle Pezzella per fallo da ultimo uomo.

Il tutto dura qualche minuto, ma anche dopo tutto questo tempo i dubbi permangono. L'azione nasce da una palla in profondità per Chilufya, che al limite dell'area viene toccato leggermente dal terzino del Palermo, continua la corsa, salta Zaccagno e poi si lascia cadere. Il portiere non lo tocca, ma l'arbitro assegna il rigore. Subito dopo l'assegnazione, però, il gioco si interrompe: l'arbitro aspetta indicazioni via auricolare all'interno dell'area rigore e dopo più di un minuto fischia punizione dal limite ed espelle Pezzella. Il Var si è dunque rivelato utile a non assegnare un rigore che non c'era, ma la decisione di dare punizione e rosso resta comunque discutibile...