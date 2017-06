Mondiali Under 20, Italia-Sudafrica 2-0 con Orsolini-Favilli

Buona la seconda: per gli azzurrini di Evani, impegnati in Corea del Sud nei mondiali Under 20, dopo la sconfitta all'esordio con l'Uruguay è arrivato il successo con il Sudafrica. C'è molto bianconero in questa vittoria perchè a firmare il gol del vantaggio al 23esimo minuto è stato Riccardo Orsolini, l'attaccante della Juventus protagonista di una straordinaria stagione in prestito all'Ascoli, ha ottenuto un calcio di rigore dopo aver subìto fallo al limite dell'area.



La seconda rete è arrivata nella ripresa, anche questa proprio con un ex bianconero Andrea Favilli - cresciuto nel vivaio della Juve - che ha saputo sfruttare una rimessa laterale lunghissima di Scalera con un colpo di testa vincente. Ora i punti dell'Italia nel girone D sono 3, sarà decisiva per il passaggio del turno l'ultima sfida nella fase a gironi contro il Giappone quando Evani dovrà molto probabilmente fare a meno del cagliaritano Barella (uscito dal campo per un problema al polso).