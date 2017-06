Mondiali Under 20, impresa Italia: Zambia ko 3-2, è semifinale

Con un cuore così grande ogni impresa è possibile. L'Italia di Evani conquista l'accesso alle semifinali dei Mondiali Under20 battendo 3-2 ai supplementari lo Zambia al termine di una partita di grande sofferenza per gli Azzurrini, in dieci uomini dal 43' del primo tempo per una dubbia decisione del Var.

L'Italia recupera per due volte lo svantaggio nei regolamentari (le reti di Orsolini e Dimarco) e nel finale del secondo tempo supplementare insacca con Vido il gol decisivo. Risultato storico per la nazionale azzurra, che mai aveva raggiunto le semifinali ai Mondiali U20: ora gli azzurri affronteranno l'Inghilterra.

Evani deve fare a meno dello squalificato Mandragora e dell'infortunato Barella, l'inizio di partita è da brividi: Zambia avanti dopo 4 minuti con Daka, l'Italia cerca di reagire con Orsolini, poi il concitato finale della prima frazione, che termina con l'espulsione di Pezzella. Nella ripresa l'Italia alla grande e al 50' trova il pareggio con un colpo di testa di Orsolini. Lo Zambia reagisce forte dell'uomo in più, ma Zaccagno è attento. All'84', però, nuovo vantaggio Zambia con Sakala; sembra finita, ma l'Italia ha un cuore enorme e all'88' Dimarco pennella una magistrale punizione e per Mangani Banda non c'è nulla da fare.

I supplementari sono una battaglia senza esclusione di colpi. Dopo un solo minuto Kalunga si divora il vantaggio, gli Azzurrini soffrono, la pressione avversaria è continua e la stanchezza, vista anche l'inferiorità numerica, si fa sentire. Zaccagno trema ancora al 107', ma al 111' l'Italia trova il gol del clamoroso vantaggio con Vido, che manda i titoli di coda e regala ad Evani un risultato storico.

Tavecchio: "Splendida pagina azzurra"

"Una splendida pagina azzurra di calcio" e una nazionale che "rappresenta il futuro". Il presidente della Federcalcio, Carlo Tavecchio, con una dichiarazione all'Ansa esulta per l'impresa della nazionale Under 20, che si è qualificata alla semifinale del Mondiale di categoria battendo lo Zambia 3-2 ai supplementari, in 10 contro 11. "I ragazzi di Evani hanno scritto una splendida pagina azzurra di calcio - le parole di Tavecchio - hanno messo in campo tanta qualità, ma hanno saputo anche gettare il cuore oltre l'ostacolo. Rappresentano il futuro, tifiamo per loro".