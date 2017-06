Mondiali Under 20, impresa Italia: la Francia si arrende

Continua il sogno dell'Italia nel Mondiale Under 20. I ragazzi di Evani superano 2-1 la Francia (decisive le reti di Orsolini al 27' e di Panico al 53') e si qualificano per i quarti di finale, dove troveranno lo Zambia. Gli azzurrini, che devono ringraziare anche il portiere Zaccagno decisivo nel finale, hanno vendicato così la sconfitta subita nella finale dell'Europeo Under 19 dello scorso anno proprio dalla squadra di Augustin, autore del momentaneo pareggio su rigore (quarto gol per l'attaccante del Psg, che balza in vetta alla classifica cannonieri in compagnia del venezuelano Sergio Cordova).

Dopo un primo tempo equilibrato e concluso sull'1-1, nella ripresa l'Italia segna presto il gol del vantaggio e poi soffre moltissimo. Nel finale gli azzurrini troverebbero anche il 3-1, ma il gol di Favilli viene annullato per posizione di fuorigioco. Nella circostanza, decisivo il Video Assistant Referee (Var), che conferma l'irregolarità della rete. Poco male, la Francia è battuta e la squadra di Evani vola ai quarti di finale. Ad attendere Orsolini e compagni, privi di Mandragora che sarà squalificato, ci sarà lo Zambia, che ha eliminato la Germania ai supplementari al termine di una partita incredibile.