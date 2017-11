Mondiali, 8 posti mancanti: guida alle ultime partite

Mancano otto pass per la Russia, in 23 hanno già la certezza di giocare il Mondiale. Quattro europee, due africane, due spareggi intercontinentali: ecco da dove usciranno le ultime nazionali che completeranno la griglia delle 32 partecipanti.



Questa la guida con date, orari e criteri e situazioni



ZONA EUROPA

Croazia-Grecia (andata 4-1 - ritorno domenica 12 ore 20.45)

Irlanda del Nord-Svizzera (andata 0-1 - ritorno domenica 12 ore 18)

Svezia-Italia (andata stasera ore 20.45 - ritorno lunedì 13 ore 20.45)

Danimarca-Irlanda (andata sabato 11 ore 20.45 - ritorno martedì 14 ore 20.45)



SPAREGGI INTERCONTINENTALI

Honduras-Australia (andata stasera ore 23 - ritorno mercoledì 14 ore 10.00)

Nuova Zelanda-Perù (andata sabato 11 ore 4.00 - ritorno giovedì 15 ore 3.15)



ZONA AFRICA

Gruppo A (sabato 11 ore 18,30)

Tunisia-Libia (sabato 11 ore 18:30 diretta Tv su Premium Sport 2 HD)

RD Congo-Guinea

Classifica: Tunisia 13 (d.r. +7, g.f. 11, g.s. 4), RD Congo 10 (d.r. +5, g.f. 11, g.s. 6), Guinea e Libia 3



Alla Tunisia basta il pareggio per qualificarsi. In caso di sconfitta, dovrà perdere con un gol di scarto e sperare che il Congo non vinca o che vinca con un gol di scarto segnando un numero di reti uguale o minore.



Gruppo C (sabato 11)

Costa d'Avorio-Marocco (ore 18.30, differita su Premium Sport 2 HD alle 20.30)

Gabon-Mali (ore 15.30)

Classifica: Marocco 9, Costa d'Avorio 8, Gabon 5, Mali 3



Decisivo lo scontro diretto: al Marocco basta il pari, la Costa d'Avorio di Kessié dovrà vincere.



GRUPPO D

Senegal-Sudafrica (martedì 14 ore 20.30 diretta tv su Premium Sport 2 HD)

Burkina Faso-Capo Verde (martedì 14 ore 20.30)

Classifica: Senegal 11 (già qualificato), Burkina Faso 6, Capo Verde 6, Sudafrica 4



TUTTE LE 23 QUALIFICATE:



Russia (nazione ospitante), Brasile, Uruguay, Argentina, Colombia (Sudamerica), Iran, Giappone, Corea del Sud, Arabia Saudita (Asia), Belgio, Germania, Inghilterra, Spagna, Polonia, Islanda, Serbia, Francia, Portogallo (Europa), Messico, Costa Rica, Panama (Nord-Centro America), Nigeria, Egitto, Senegal (Africa)

LE AMICHEVOLI

Chi è già qualificato (oppure già eliminato), ne approfitta per fare amichevoli e anche in questo caso Premium Sport è presente: “Spagna-Costa Rica” (sabato 11 alle 21:30) e “Austria-Uruguay” (martedì alle 20:45) saranno in diretta tv esclusiva su Premium Sport HD.