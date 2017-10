Mondiali 2030, ufficiale la candidatura di Argentina, Paraguay e Uruguay

Ora è ufficiale. Argentina, Paraguay e Uruguay hanno lanciato oggi la propria candidatura per organizzare i mondiali di calcio del 2030, a cento anni dalla prima edizione. La proposta è stata fatta dai presidenti dei tre paesi, l'argentino Mauricio Macri, l'uruguaiano Tabaré Vazquez e il paraguaiano Horacio Cartes durante un incontro con Gianni Infantino, presidente della Fifa.



L'Argentina metterebbe a disposizione otto stadi, Uruguay e Paraguay due ognuno, secondo quanto emerso al termine del pranzo a Buenos Aires tra i tre capi di stato e Infantino, insieme al presidente della Conmebol, Alejandro Dominguez.



"Sono felice, è la mia prima volta che sono qui, sono emozionato per il fatto di essere in un paese e una città che ha scritto molte delle pagine più emozionanti della leggende e del mito del calcio", ha commentato Infantino.

[VISITA INFANTINO] Más fotos 📸 de una jornada inolvidable en la Casa del Fútbol Argentino. pic.twitter.com/yKG8GuvQwB — AFA (@afa) October 4, 2017