Mondiali 2026, Infantino propone un torneo a 48 squadre

Trentadue squadre non bastano: dal 2026 la Fifa vuole allargare a 48 il numero di nazionali partecipanti alla fase finale dei Mondiali di calcio. L'idea è del presidente Gianni Infantino che in realtà riprende e rafforza ulteriormente quello che era il proposito originario di Blatter, cioè un torneo a 40 squadre.



"Ci sono delle idee per trovare la soluzione migliore - le parole di Infantino durante un evento in Colombia -. Ormai i Mondiali sono un evento sociale, non più solamente un torneo sportivo. E più squadre in gioco significherebbe più nazioni felici". Il progetto prevede un primo turno ad eliminazione diretta con sedici nazionali perdenti, così da riproporre, successivamente, il modello attuale dei Mondiali con una fase a gironi da trentadue squadre: in pratica cambierebbe la fase di qualificazione più che il torneo stesso.



Visti i tempi, è più probabile un'attuazione di questo progetto nel 2026 anche se Infantino vorrebbe già provarla nella rassegna iridata del 2022 in Qatar. La proposta verrà discussa a Zurigo tra il 13 e 14 ottobre, con decisione definitiva attesa entro il 2017.