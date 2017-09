Mondiali 2018: tris Costa d'Avorio, pari del Senegal

Anche durante la sosta per le Nazionali, gli abbonati Premium non restano senza calcio. Su Premium Sport, infatti, in onda e in esclusiva i match della terza giornata della Zona Africa validi per le qualificazioni ai Mondiali del 2018. Il girone africano include 20 squadre, suddivise in 5 raggruppamenti, con le prime di ogni gruppo che voleranno in Russia nel 2018.



Con la vittoria sulla Repubblica Democratica del Congo, seconda nel girone, la Tunisia continua la marcia a punteggio pieno nel gruppo A. La Guinea a 3, Libia ferma a 0. Nel gruppo B, Nigeria come i tunisini: il poker fa male al Camerun che rimane dietro lo Zambia con l'Algeria ultima.



Tutto facile per la capolista del girone C Costa D'Avorio, 3-0 esterno sul Gabon che rimane terza a due punti (Marocco 2° a quota 5, Mali ultimo con un solo punto). Fallisce la missione sorpasso il Senegal di Koulibaly - espulso nel finale - la Burkina Faso resiste a Dakar, strappa lo 0-0 e rimane in vetta al gruppo D.

I RISULTATI

Nigeria-Camerun 4-0: Ighalo al 29', Obi Mikel al 42' p.t.; Moses al 10', Iheanacho al 31' s.t.)

Tunisia-Repubblica Democratica del Congo 2-1: Meriah (T) al 18' p.t. su rigore, Bakambu (RDC) al 43' p.t.; Chalali (T) al 2' s.t.

Gabon-Costa D’Avorio 0-3: Gradel 53', Doumbia 77' e 83'

Senegal-Burkina Faso 0-0