Mondiali 2018, l'Italia riprende la Spagna: 1-1 a Torino

Finisce 1-1 il match allo Juventus Stadium tra Italia e Spagna, match crocevia per le qualificazioni a Russia 2018. Buon punto quello conquistato dalla nazionale italiana perché, vedendo come si erano messe le cose dopo il primo tempo, nessuno si sarebbe aspettato di recuperare una volta andati sotto. E poi, nonostante ora ci sia l'Albania a guidare il gruppo G, non concedere alla Spagna la seconda vittoria consecutiva è stato vitale in ottica qualificazione anche se il "ritorno" in terra iberica sarà difficilissimo.



Questo punto conquistato con i denti non deve però far scordare la prestazione italiana per oltre sessanta minuti, con il palleggio spagnolo a farla da padrone e gli azzurri incapaci di uscire oltre la metà campo. Incredibile, considerando la prestazione gagliarda dell'Italia di Conte contro le Furie Rosse agli ultimi Europei, l'impostazione della partita da parte di Ventura è sembrata troppo difensivista (vedi Verratti e Candreva in panchina). Si salva, come sempre, la retroguardia con un ottimo Romagnoli all'esordio, ben guidato da Barzagli e Bonucci. Non a caso lo svantaggio arriva solo su errore individuale, con Buffon imperdonabile nel lisciare il pallone in libera uscita dall'area di rigore.



Paradossalmente lo schiaffo di Vitolo ci ha però svegliati e, complice l'ingresso di Immobile (al posto di un pallido Pellé che non saluta Ventura all'uscita dal campo) e Belotti, ci ha dato nuove motivazioni. Il rigore arriva dopo un paio di potenziali occasioni mancate ma la buona notizia è che anche dopo l'1-1 l'Italia ha anche provato a vincerla. Portato a casa questo punto d'oro, con la Macedonia domenica sarà obbligatorio però tornare alla vittoria.

LA CRONACA DELLA PARTITA



93' FISCHIO FINALE! FINISCE 1-1 TRA ITALIA E SPAGNA

86' Annullato gol a Belotti per fuorigioco di Immobile, che gli aveva servito pallone

85' Immobile trova spazio in area, tiro-cross in mezzo di sinistro troppo forte: Florenzi arriva in ritardo

82' GOL DELL'ITALIA. De Rossi spiazza De Gea dal dischetto.

81' Contatto in area Eder-Sergio Ramos, l'arbitro prima sceglie di non fischiare e poi, su suggerimento del giudice di linea, assegna il penalty

76' Ultimo cambio per Ventura, che sceglie il tridente: dentro Belotti per Parolo

73' Lancio di Florenzi per Immobile, fermato in fuorigioco ma Piqué teneva in gioco l'attaccante azzurro

68' Grande occasione per Vitolo che si invola verso Buffon ma il diagonale esce di poco a lato

66' Diego Costa calcia platealmente il pallone dopo il fischio (per fuorigioco) per l'arbitro ma non viene estratto il secondo giallo

64' Cross pericoloso di Parolo che attraversa tutta l'area, Immobile prova a buttarsi in scivolata ma manca di poco il pallone

59' Cambio per Ventura: fuori Pellé, dentro Immobile

57' Reazione Italia: cross di De Sciglio, sponda di Pellé per Parolo che non ci arriva di un soffio

55' GOL DELLA SPAGNA. Buffon esce fuori area sul lancio spagnolo, liscia il pallone e spiana la strada a Vitolo che insacca facilmente

53' Iniesta allarga per Koke, cross in mezzo rimpallato in angolo: la ripresa è partita con lo stesso copione del primo tempo

INIZIA IL SECONDO TEMPO



FINE PRIMO TEMPO

46' Lancio per Diego Costa che scappa dietro Bonucci ma il guardalinee segnala il fuorigioco (che non c'era)

45' Altro giallo per gli spagnoli, questa volta tocca a Diego Costa sempre dopo uno scontro con Bonucci

44' Calcetto da dietro di Vitolo a Bonucci dopo un corpo a corpo: giallo per lo spagnolo

41' Prima ripartenza pericolosa per l'Italia ma Eder perde tempo, il pallone arriva poi a Parolo che sbaglia il cross

38' L'Italia non riesce a uscire dalla sua metà campo, il palleggio degli spagnoli non lascia scampo agli azzurri

30' Montolivo a terra dopo un contatto con Sergio Ramos, entra Bonaventura: il capitano del Milan esce in barella

27' De Rossi recupera palla a centrocampo, lancia Pellé fermato irregolarmente da Busquets: l'arbitro estrae il giallo

25' Altra occasione per Piquè, trovato solo nell'area piccola da Ramos: il colpo di testa è centrale, facile per Buffon

22' Primo cambio per la Spagna: Jordi Alba ha un problema fisico, entra Nacho

20' L'Italia soffre molto, cross di Iniesta dalla destra che trova la pericolosa deviazione di Piqué lasciato solo: palla deviata, è angolo

11' Grande scambio Iniesta-Silva, il giocatore blaugrana arriva al tiro poco dentro l'area ma Buffon para senza problemi

7' Colpi proibiti tra Diego Costa e Bonucci, l'azzurro a terra ma l'arbitro non sventola cartellini

FISCHIO D'INIZIO!

Allo Juventus Stadium 41mila spettatori (tutto esaurito)

IL TABELLINO

ITALIA-SPAGNA 1-1

Italia (3-5-2): Buffon; Barzagli, Bonucci, Romagnoli; Candreva, Parolo (76' Belotti), De Rossi, Montolivo (30' Bonaventura), De Sciglio; Eder, Pellé (59' Immobile). A disposizione: Donnarumma, Perin, Astori, Ogbonna, Bernardeschi, Verratti, Darmian, Candreva, Gabbiadini. Ct: Ventura.

Spagna (4-3-3): De Gea; Carvajal, Ramos, Piquè, Alba (22' Nacho); Busquets, Koke, Iniesta; Vitolo (84' Thiago), D. Costa (67' Morata), Silva. A disposizione: Reina, Rico, Sergi Roberto, Inigo Martinez, Herrera, Callejon, Lucas Vazquez, Nolito, Paco Alcacer. Ct: Lopetegui.

Arbitro: Brych (Germania)

Marcatori: 55' Vitolo, 82' rig. De Rossi

Ammoniti: Busquets, Vitolo, Diego Costa, Bonaventura, Sergio Ramos, Piqué, Bonucci, Parolo