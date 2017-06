Mondiali 2018, l'Italia parte con un tris a Israele

L'Italia scaccia presto i fantasmi del post-amichevole con la Francia e batte Israele nella prima partita di qualificazione ai Mondiali del 2018 in Russia. Gli azzurri di Ventura partono forte e trovano il vantaggio dopo 9 minuti: Pellé trova il tempo di siglare il suo nono gol azzurro sfruttando il cross di Antonelli e mettendo in discesa la partita. Il raddoppio alla mezz'ora, quando l'arbitro russo Karasev fischia rigore per l'intervento di Ben Bitton su Bonaventura, consentendo a Candreva di segnare dagli undici metri.



Purtroppo la retroguardia italiana è ancora in vena di regali e dall'errore di Chiellini nasce il gol israeliano, anche se Ben Chaim ci mette del suo realizzando con uno splendido pallonetto. Che per il difensore juventino non sia serata lo si capisce dal fallo su Hemed, al 10' della ripresa, con cui prende il secondo giallo lasciando l'Italia in dieci. Nonostante qualche brivido di troppo (prezioso l'intervento di Buffon su Zahavi), l'impianto di gioco di Ventura regge fino al gol che chiude il match con il fedelissimo Immobile buca Goresh a sette minuti dalla fine.

Ventura: "Vinto da squadra"

Al termine del match, soddisfatto il ct Giampiero Ventura: "Abbiamo giocato e vinto da squadra. Un primo tempo quasi perfetto e nella ripresa abbiamo gestito bene dopo 5 minuti di sbandamento per l'espulsione di Chiellini". Parole di elogio anche per Verratti: "Qualcuno non credeva potesse giocare in quella posizione e invece ha fatto vedere di essere importante per questa squadra". Ora fari puntati verso la Spagna: "Tra un mese spero che la condizione fisica sia migliore, potremo fare meglio".