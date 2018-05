Mondiali 1998, Blatter: "Platini, non fu un imbroglio"

Era inevitabile che le parole di Michel Platini sulla finale dei Mondiali 1998 ("Facemmo in modo che si incontrassero proprio Francia e Brasile") scatenassero polemiche, tocca quindi a Sepp Blatter, all'epoca presidente della Fifa, cercare di smontare la teoria del sorteggio truccato. "Nessun imbroglio - le parole dello svizzero all'Equipe -. Non si può parlare di imbrogli: è il termine che è sbagliato, il problema è il vocabolario".



Insomma, Blatter ridimensiona la portata dello scandalo ma non lo nega: il problema è stato prevedere prima del sorteggio (che, di fatto, non è stato quindi truccato) che il Paese campione - il Brasile - e il Paese ospitante - la Francia - fossero inseriti in gironi in cui le squadre prime classificate si sarebbero potute affrontare solo in finale.



"È stato il comitato organizzatore a stabilire i criteri del sorteggio e in ogni caso per avere la finale da sogno devi prima vincere le partite" ha concluso l'ex presidente Fifa