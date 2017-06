Mondiale Under 20, Zambia ai quarti: 4-3 alla Germania!

Ora anche lo Zambia avrà un epico 4-3 alla Germania da tramandare in eterno di generazione in generazione. Vero, è "solo" un Mondiale Under 20 e sono solo gli ottavi di finale, ma la partita che ha regalato il passaggio del turno agli africani ha avuto uno sviluppo da brividi. Perché la Germania è passata in vantaggio nel primo tempo con un gol meraviglioso di Ochs su punizione (sinistro all'incrocio dei pali), ma nella ripresa ha subito la rimonta dello Zambia, capace di ribaltare il risultato e metterlo apparentemente in sicurezza con le reti di Banda, Sakala e Mwepu che all'86' valevano il 3-1.



Tutto fatto? Per niente. Minuto 89: Suat Serdar, trequartista di origine turca con già 8 presenze in Bundesliga al Mainz, inventa un colpo di tacco pazzesco che riapre i conti. Minuto 94: Arweiler scarica sul secondo palo il sinistro che manda la partita ai supplementari. La forza di inerzia, in questi casi, favorisce le squadre che rimontano, eppure al 107' è Mayembe, servito da un altro magico colpo di tacco, a firmare il 4-3 che regala la qualificazione allo Zambia.



Ai quarti gli africani troveranno la vincente di Italia-Francia: dovessero andare avanti gli azzurri (sulla carta sfavoriti), si rivivrebbe la sfida dei Giochi di Seul del 1988, quando lo Zambia vinse 4-0 contro la selezione olimpica italiana.