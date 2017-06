Mondiale Under 20, Italia-Uruguay: rigore con il Var

Minuto 40'57" di Italia-Uruguay, esordio degli azzurrini al Mondiale Under 20: Scalera, difensore della Fiorentina Primavera, entra in contatto con Ardaiz nella propria area di rigore e l'arbitro Walter Lopez lascia continuare l'azione. Minuto 41'30": la palla è esattamente sul fronte opposto con l'Italia in attacco, anche se l'Uruguay l'ha appena recuperata quando Lopez ferma l'azione, apparentemente senza motivo. In realtà una ragione ben precisa c'è: il Var, cioè l'assistente video dell'arbitro, ha assegnato il calcio di rigore riguardando attentamente le immagini. Esattamente 33 secondi dopo.



Il presunto fallo, visto e rivisto alla moviola, non chiarisce del tutto i dubbi: Scalera ha trattenuto l'avversario, non si capisce bene l'entità della trattenuta stessa. Desta qualche perplessità, oltre al contatto, anche il tempo trascorso tra il contatto stesso e l'assegnazione del rigore. In 33 secondi, con l'azione proseguita, gli azzurri avrebbero potuto segnare un gol visto che sono arrivati nell'area opposta. A mettere d'accordo tutti ci ha pensato Zaccagno, addirittura bloccando il rigore di De La Cruz.