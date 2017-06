Mondiale Under 20, Italia terza grazie ai rigori

L'Italia under 20 chiude il Mondiale in Corea del Sud con il sorriso: gli azzurrini di Alberigo Evani vincono la finalina per il terzo/quarto posto contro l'Uruguay e conquistano uno storico podio.



Dopo lo 0-0 dei tempi regolamentari, primo tempo avaro di occasioni e ripresa giocata meglio dai sudamericani (ma con il gol di Panico annullato al 70' per giusto fuorigioco), i calci di rigori tirati secondo la nuova ordinazione ABBA premiano l'Italia grazie ad un grande Plizzari. Il portiere classe 2000 del Milan, prima partita da titolare del torneo al posto di Zaccagno e già decisivo nel finale dei 90' su Boselli, si ripete dagli undici metri bloccando ancora su Boselli e poi su Amarall: finisce 4-1 per gli azzurri che segnano sempre con Vido, Marchizza, Mandragora e Panico.



Dopo la rimonta in semifinale subìta dall'Inghilterra, comunque un ottimo risultato per il ct Evani che porta l'Italia dove non era mai stata: sul podio di un mondiale under 20 e lancia nel grande calcio talenti come Panico, Favilli, Orsolini e Mandragora.



Il torneo è stato vinto dall'Inghilterra, che in finale ha battuto 1-0 il Venezuela grazie al gol di Calvert-Lewin al 35'.