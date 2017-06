Mondiale Under 20, Italia-Giappone 2-2, azzurrini agli ottavi

L'Italia Under 20 è agli ottavi del Mondiale. Gli azzurrini strappano il pass grazie al pari contro il Giappone: il 2-2 consente alla squadra di Evani di chiudere al secondo posto il proprio girone a quota 4 punti e con una differenza reti migliore rispetto a quella degli asiatici. Di più era impossibile pretendere dopo la sconfitta con l'Uruguay all'esordio: la Celeste ha conquistato il primato del gruppo con 7 punti. Nel primo turno a eliminazione diretta, quasi certamente ci sarà la Francia, una delle grandi favorite al momento in testa al girone E e impegnata nello scontro diretto con la Nuova Zelanda all'ultima partita.



Sembrava che l'Italia potesse dominare il Giappone: Orsolini ha sbloccato subito il risultato su cross di Favilli, al 7' Panico ha raddoppiato con un destro di controbalzo. Poi però è arrivata la doppietta di Doan che ha rimesso le cose a posto per il Giappone: il 2-2 ha consentito anche agli asiatici di strappare il pass per gl ottavi tra le migliori quattro terze. Questo risultato, al contrario, mette nei guai l'Argentina, al momento la peggiore delle terze classificate e con un piede fuori dal torneo: "Finale vergognoso", attacca il quotidiano Olé mostrando ai propri utenti la melina degli ultimi minuti.