Mondiale Under 20: fine del sogno azzurro, Inghilterra in finale

Abbiamo sognato per oltre un'ora e poi, purtroppo, ci siamo svegliati. L'Italia Under 20 viene eliminata in semifinale dai Mondiali di categoria in corso in Corea del Sud e saluta la competizione ad un passo da una finale che sarebbe stata storica.

Gli azzurrini sono stati sconfitti per 3-1 dall'Inghilterra dopo aver chiuso il primo tempo in vantaggio grazie al quinto gol nel torneo del neo-juventino Orsolini. Match winner dell'incontro per gli inglesi è stato Solanke, talento che il Liverpool ha appena 'soffiato' al Chelsea, autore di una doppietta. A segno anche Lookman.

Sfuma dunque il sogno iridato di mister Evani, in finale l'Inghilterra affronterà il Venezuela.

Venezuela in finale

Il Venezuela è la prima finalista dei Mondiali di calcio under 20 in Corea del Sud. A Daejeon, i ragazzi della 'Vinotinto' hanno battuto l'Uruguay per 4-3 dopo i calci di rigore. Al termine dei supplementari il risultato era stato di 1-1, con reti nei tempi regolamentari di De la Cruz per la Celeste, al 4' st su rigore, e Sosa al 46' st, quindi nel recupero, per i venezuelani. L'errore decisivo dal dischetto è stato di De La Cruz, lo stesso giocatore che nel corso del match aveva trasformato un penalty.